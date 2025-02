Meisje (17) onder invloed crasht in wilde politieachtervolging

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 17-jarig meisje uit Culemborg aangehouden in Houten. Ze reed zonder rijbewijs en vertoonde opvallend rijgedrag terwijl ze onder invloed was van alcohol en drugs. Bij haar aanhouding raakten twee politieagenten gewond.

Rond 02.30 uur zagen agenten een auto met hoge snelheid door Houten rijden. Toen ze het voertuig wilden volgen, raakten ze het uit het oog. Niet veel later werd de auto teruggevonden op de Gerechtshoeve. Bij een poging om de bestuurder te benaderen, reed zij tegen geparkeerde auto's en de politieauto aan, waardoor de twee agenten gewond raakten.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? We leggen het uit in de video bovenaan dit artikel.

De politie wist de verdachte uiteindelijk aan te houden en doet verder onderzoek naar het incident.

ANP