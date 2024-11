Opnieuw sushirestaurant doelwit van explosie in Culemborg, week na buren

In Culemborg heeft zaterdagavond rond 23:32 uur opnieuw een explosie plaatsgevonden, dit keer bij sushirestaurant Sushi Eight aan de Oude Vismarkt. Vorige week zaterdag was er ook al een explosie, slechts twee panden verderop bij Sensei Sushi. Het pand van Sensei Sushi werd daarop op last van de burgemeester voor twee maanden gesloten.

De explosie bij Sushi Eight veroorzaakte flinke schade. De ruiten van het pand zijn zwartgeblakerd en er zit een groot gat in de voordeur. Ook de voorgevel is door de explosie zwaar beschadigd. De beginnende brand die volgde werd snel geblust met een brandblusser. De brandweer heeft vervolgens een nacontrole uitgevoerd om zeker te zijn dat de situatie veilig was.

Onderzoek en herstel

Salvage, de organisatie die helpt met schadeherstel na brandincidenten, komt ter plaatse om het pand dicht te timmeren en verdere schade te beperken. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht, en de politie zal verdere maatregelen overwegen als het incident verband blijkt te houden met de eerdere explosie bij Sensei Sushi.