Meer tbs’ers slaan op de vlucht: zorgen over veiligheid nemen toe

Zes tbs'ers die onder toezicht stonden van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag in Groningen zijn dit jaar tijdens hun verlof weggelopen. In meerdere gevallen werd het speciale opsporingsteam van de politie, FastNL, ingeschakeld om de betrokkenen terug te halen. Dat meldt De Telegraaf.

In totaal zijn er dit jaar in Nederland dertien tbs'ers tijdens begeleid of onbegeleid verlof verdwenen. Ter vergelijking: in 2024 waren dat er 28, in 2023 ging het om 21 gevallen en in 2022 om 15. Tegelijkertijd is ook het aantal tbs-patiënten toegenomen.

'Geen dieperliggend patroon'

Harry Beintema, hoofd van de Mesdag-kliniek, zegt tegen De Telegraaf: "We zien een kleine toename in het aantal onttrekkingen in het eerste kwartaal, maar de aantallen zijn laag en het kan heel goed toeval zijn. Het zijn individuele gevallen, waarbij we geen dieperliggend patroon zien."

Afgelopen weekend vond binnen de Mesdag-kliniek een steekincident plaats. Malek F., die in 2018 drie mensen in Den Haag ernstig verwondde, viel toen een medepatiënt aan met een mes. F. was eerder al meerdere keren met onbegeleid verlof geweest.

Volgens De Telegraaf maken zowel tbs-advocaten als de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming zich zorgen over de toenemende druk op tbs-klinieken en de mogelijke gevolgen daarvan.