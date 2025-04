ME moet ingrijpen bij feest in Amsterdam, bizarre beelden van vernieling auto gaan viral

Meerdere mensen zijn zaterdagavond aangehouden tijdens een uit de hand gelopen feest op de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Rond 22.00 uur moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe mensen dansen op een auto van de gemeente. Volgens AT5 is de auto vernield. Ook raakte een politiepaard gewond.

Op de Albert Cuypstraat was een grote groep mensen aanwezig die luide muziek draaide, ondanks dat dit na het toegestane tijdstip was. Agenten vorderden diverse keren de aanwezigen om te vertrekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Toen agenten werden bekogeld, werd besloten de ME in te zetten, aldus een politiewoordvoerder.

Op beelden, die onder meer worden gedeeld op TikTok, is te zien hoe tientallen mensen rond en op een auto van de gemeente dansen.

Ook zijn er beelden waarop te zien is hoe de politie te paard de straat leegveegt. Na de inzet van de ME keerde de rust volgens de politie snel terug.