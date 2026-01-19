Volg Hart van Nederland
ME grijpt in na verlies Marokko: onrust en vuurwerk in meerdere steden

Crime

Vandaag, 06:18 - Update: 3 uur geleden

De verloren Afrika Cup-finale van Marokko heeft zondagavond tot flinke onrust geleid in meerdere Nederlandse steden. Na de 1-0 nederlaag tegen Senegal gingen teleurgestelde fans de straat op. In onder meer Den Haag, Eindhoven en Amsterdam moest de politie ingrijpen nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk.

In de Haagse Schilderswijk liep het snel uit de hand rond de Vaillantlaan en de Hoefkade. Kort na het laatste fluitsignaal verzamelden zich groepen jongeren op straat. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid, ook richting agenten en omstanders. De Mobiele Eenheid (ME) werd ingezet en voerde meerdere charges uit.

De spanning was goed te voelen tijdens de wedstrijd:

4:21

Er zijn na de ongeregeldheden in Den Haag acht mensen aangehouden, meldt de politie. Drie personen voor openlijke geweldpleging, twee voor belediging, twee voor het bezit van vuurwerk en één persoon voor het verstoren van de openbare orde. Rond 01.00 uur keerde de rust in de wijk langzaam terug.

Kruisingen geblokkeerd in Eindhoven

Ook in Eindhoven was het onrustig, meldt een correspondent ter plaatse. Op de Gildelaan en in de Kruisstraat reden grote groepen auto's toeterend door de wijk. Mensen hingen uit ramen, zaten op autodaken en staken vuurwerk af. Op meerdere plekken werden kruisingen geblokkeerd.

De politie was zichtbaar aanwezig en riep mensen op om naar huis te gaan, maar dat leek aanvankelijk weinig effect te hebben. De sfeer sloeg later om en ook voorbijgangers en agenten kregen vuurwerk richting zich

Amsterdam: ME en politiehonden ingezet

In Amsterdam Nieuw-West greep de politie in op Plein 40-45. Na een aanvankelijk rustige sfeer werd het grimmiger toen auto's toeterend langsreden en vuurwerk werd afgestoken. Agenten werden bekogeld met vuurwerk, waarna de ME en politiehonden werden ingezet om het plein leeg te vegen.

Rond 01.00 uur was het zo goed als rustig. Volgens AT5 heeft de politie meerdere aanhoudingen verricht.

Ook op de West-Kruiskade in Rotterdam reden auto's toeterend rond, zag een verslaggever van het ANP. De politie was er zichtbaar aanwezig, net als een aantal buurtvaders in hesjes.

De Afrika Cup zorgde eerder al voor ongeregeldheden, ook na de gewonnen halve finale van Marokko gingen fans in verschillende steden de straat op.

Door Redactie Hart van Nederland

