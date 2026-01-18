Volg Hart van Nederland
Steden maken zich op voor finale Marokko, extra politie ingezet

Voetbal

Vandaag, 08:32 - Update: 1 uur geleden

Grote steden in Nederland maken zich op voor mogelijke ongeregeldheden rond de finale van de Afrika Cup van zondagavond. Marokko neemt het om 20.00 uur op tegen Senegal. Het land staat voor het eerst sinds 2004 in de finale van het kampioenschap, dat te vergelijken is met een EK in Europa.

Waar fans hopen op een groot feest, houden gemeenten en politie ook rekening met een mogelijk ander scenario. Eerdere wedstrijden van Marokko zorgden deze week op sommige plekken namelijk al voor spanningen en onrust in steden.

Bakkers zijn zondagochtend al vroeg uit de veren om gebak voor deze bijzondere dag te maken, zo is te zien in bovenstaande video.

Extra politie op straat

In Amsterdam houdt de politie er rekening mee dat veel mensen de straat op gaan na de wedstrijd. Daarom is daar extra politie ingezet. De gemeente wil snel kunnen ingrijpen als de situatie dreigt te escaleren. Ook in Den Haag zal de politie zichtbaar aanwezig zijn rond bekende pleinen en verzamelplekken.

In Utrecht en Rotterdam worden vooralsnog geen extra maatregelen genomen. Daar verwachten de gemeenten dat het rustig blijft, maar de situatie wordt wel nauwlettend gevolgd.

Eerdere viering liep uit de hand

De zorgen komen niet uit de lucht vallen. Na de winst van Marokko in de halve finale werd er op verschillende plekken uitbundig gefeest. Dat bleef niet overal zonder problemen. Op sommige locaties liep het feest uit op ongeregeldheden. In Den Haag werd één persoon aangehouden.

De finale van de Afrika Cup is zondagavond op meerdere plekken in het land te volgen op grote schermen. Onder meer in Eindhoven en Rotterdam zijn kijkavonden georganiseerd. Gemeenten roepen supporters op om feest te vieren, maar wel binnen de grenzen.

Door Redactie Hart van Nederland

