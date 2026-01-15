Feest na Marokkaanse zege, maar ook onrust in Den Haag

Blije Marokkaanse fans gingen woensdagavond massaal de straat op na de winst op Nigeria in de Afrika-cup. Marokko staat voor het eerst in jaren in de finale, wat op verschillende plekken voor feest zorgde, maar ook voor ongeregeldheden.

In Amsterdam werd getoeterd, vuurwerk afgestoken en met vlaggen gezwaaid. De overwinning kwam tot stand na strafschoppen, die Marokko met 4-2 won.

In Den Haag bleef het niet overal gezellig. De sfeer sloeg om en volgens een correspondent ter plaatse werd er zwaar vuurwerk richting agenten gegooid. De politie moest ingrijpen. Later op de avond keerde de rust terug.

Zondag speelt Marokko de finale van de Afrika-cup tegen Senegal.