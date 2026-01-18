Marokkaanse Nederlanders zien hun team finale Afrika Cup verliezen

In zaaltjes, buurthuizen, cafés en podia keken Marokkaanse Nederlanders en andere voetbalfans zondagavond samen naar de finale van de Afrika Cup. De 'Leeuwen van de Atlas', zoals het team van gastland Marokko wordt genoemd, speelden tegen Senegal. Na een tumultueuze wedstrijd won Senegal met 1-0.

In concertzaal Dynamo in Eindhoven keken zo'n 150 mensen samen naar de finale en daaromheen naar de opnames van onlinetalkshow Mocro Inside. "Iedereen is gespannen, maar de sfeer is geweldig", liet presentator Nordin Ghouddani kort na de aftrap weten.

Veel bezoekers zongen het Marokkaanse volkslied mee. "Dat is het mooiste wat er is", zegt Ghouddani.

In Leidschendam volgden in een aparte zaal van café The Binck zo'n vijftig mensen de wedstrijd op groot scherm. "Het grootste deel is vrouw, er zijn iets van zes mannen binnen", zegt eigenaresse Najat el Bouaazati. Ze organiseerde een keer eerder een voetbalkijkavond en dat is goed bevallen. "We willen niet meer dan zeventig mensen, zodat we het overzicht houden." De bezoekers dronken koffie en matcha uit het café en kregen een beker popcorn.

In Amsterdam-Oost bij Podium Genieten keek Hart van Nederland mee. Na het laatste fluitsignaal liep de zaal snel leeg.