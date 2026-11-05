Extra inzet Marechaussee in Ter Apel vanwege overlast

De Koninklijke Marechaussee rijdt vanaf maandag door Ter Apel om de politie te ondersteunen. Dat meldt RTV Noord. Het dorp kampt al langer met overlast door asielzoekers.

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde vroeg om extra hulp vanwege het grote aantal incidenten. In Ter Apel verblijven relatief veel jonge mannen uit landen als Marokko en Algerije, die vrijwel geen kans maken op een verblijfsvergunning. Door een tekort aan opvangplekken kunnen zij niet doorstromen naar andere azc's.

Vorig jaar verdubbelde het aantal diefstallen in Ter Apel, zo is te zien bovenstaande video.

Nieuwe aanpak op komst

Velema wil het aantal kansarme asielzoekers in Ter Apel flink terugdringen. De gemeente werkt met het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid aan nieuwe maatregelen tegen de overlast. Volgende week moet duidelijk worden wat die inhouden.