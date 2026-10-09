Geen plek in Ter Apel: twintig asielzoekers moesten buiten in de regen slapen

Twintig asielzoekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in de regen in het gras buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel geslapen, omdat binnen geen plek voor ze was. Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland noemen dat "een direct gevolg van het gebrek aan opvangplekken" en zeggen dat de opvang "door een humane ondergrens zakt".

Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk hebben een dagopvang op het terrein bij het aanmeldcentrum. In een leegstaand gebouw kunnen asielzoekers overdag droog en warm binnen zitten, totdat het aanmeldcentrum plek voor ze heeft. Als er geen plek komt, kunnen de asielzoekers naar een noodnachtopvang in Zuidwolde (Drenthe) of Warffum (Groningen) om daar te overnachten. 's Ochtends keren ze dan terug naar Ter Apel.

'Organisaties moeten onmogelijke keuzes maken'

De dagopvang biedt plek aan maximaal 150 mensen. De hulporganisaties zeggen dat die limiet in de afgelopen weken meerdere keren is bereikt. Daarom moeten de beide organisaties naar eigen zeggen "onmogelijke keuzes maken om de situatie waarin zij werken veilig en beheersbaar te houden". Zo kunnen alleen de 150 mensen uit de dagopvang naar de noodnachtopvang.

VluchtelingenWerk en het Rode Kruis roepen gemeenten op om direct noodopvang te regelen. "107 gemeenten in Nederland doen op dit moment niets in de opvang van vluchtelingen en nog eens 119 doen te weinig", stellen de organisaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt hetzelfde. VNG vindt de situatie schrijnend.