Lippenstift en graffiti op Nationaal Monument: mannen aangehouden

De politie heeft twee mannen aangehouden voor de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Ze bekladden het Nationaal Monument met lippenstift en graffiti.

De man uit Hoofddorp spoot rond 05.15 uur graffiti op het monument. Agenten reden op dat moment toevallig langs en hielden hem direct aan. Hij zit nog vast en wordt verhoord.

Terwijl de agenten wachtten op collega's om de verdachte naar het politiebureau te brengen, bracht de 39-jarige man uit Polen lippenstift aan op de achterkant van het monument. Ook hij werd direct aangehouden.

Graffiti

Op het monument werden onder meer de teksten 'Stop the human traffic' en 'Time to wake up!' met blauwe graffiti aangebracht. Ook zijn een blauwe doodskop en een tekst in gele graffiti op het monument aangebracht.

"Het is afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit is van vandalisme", reageert de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op de bekladding. Ze complimenteert de politie met de snelle aanhouding van de verdachten.

Monument wordt schoongemaakt

Rond 09.00 uur was het Nationaal Monument nog afgezet. Op beelden van een webcam op de Dam is te zien dat het monument wordt schoongemaakt.