Man wordt een jaar te laat vrijgelaten uit gevangenis in Lelystad

Een man die vastzit in de gevangenis van Lelystad heeft erg veel pech gehad. Hij heeft ruim een jaar te lang vastgezeten. Hij werd begin juli vrijgelaten, maar had eigenlijk dertien maanden eerder al op vrije voeten mogen komen.

De Nederlandse man was in Frankrijk veroordeeld, maar had gevraagd of hij zijn straf in Nederland kon uitzitten. Deze wens was ingewilligd en de man zat zijn straf uit in Nederland. In juni kreeg de Dienst Justitiële Inrichtingen een bericht dat de straf voor de man blijkbaar was ingekort en hij al vrij had mogen zijn.

Nederland vroeg hierop om uitleg en kreeg dat op 2 juli. Drie dagen later was de man vrijgelaten, bevestigt een woordvoerder van de penitentiaire inrichting na berichtgeving van Omroep Flevoland.

Waarvoor de man was veroordeeld of waarom de Franse rechter zijn straf later inkortte is niet bekend. De woordvoerder kan alleen zeggen dat het om een "jarenlange" gevangenisstraf ging.

Of de vrijgelaten man een schadevergoeding gaat vragen is ook nog niet bekend. Een rechter zou dan moeten beoordelen of de Nederlandse autoriteiten hem moeten vergoeden omdat hij te lang vastzat.

