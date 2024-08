Boete en cel dreigen voor complotdenkster 'satanisch-pedonetwerk'

Een vrouw uit Doetinchem die gelooft in het bestaan van een 'satanisch-pedonetwerk' in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, riskeert een geldboete of zelfs gevangenisstraf als ze haar ongefundeerde theorieën blijft verspreiden. De rechter in Zutphen heeft bepaald dat Alice B. niet langer mag spreken over dit vermeende netwerk en dat ze eerdere berichten daarover moet verwijderen.

De rechtbank heeft al in eerdere zaken geconcludeerd dat er geen bewijs is voor het bestaan van een dergelijk netwerk.

Sociale media

Sinds april 2023 heeft B. op sociale media berichten gedeeld van andere complotdenkers die beweren dat in Bodegraven een satanisch-pedofiel netwerk verantwoordelijk is voor kindermoorden.

De rechter heeft nu bepaald dat B. hiermee moet stoppen en al haar eerdere uitlatingen moet verwijderen van alle platforms. Als ze dit niet doet, volgt een dwangsom van 5.000 euro per overtreding, met een maximum van 400.000 euro. Overschrijdt ze dat bedrag en blijft ze doorgaan, dan kan ze maximaal zestig dagen gevangenisstraf krijgen.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

'Zeer bedreigend'

De rechter noemde de uitlatingen van B. "zeer bedreigend en beschadigend voor inwoners en medewerkers van de gemeente", evenals voor de advocaat van de gemeente. Bodegraven-Reeuwijk spande de zaak aan nadat de vrouw weigerde haar berichten te verwijderen en haar uitlatingen in "nog meer heftige bewoordingen" herhaalde.

Eerder zijn al drie complotdenkers veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens opruiing, bedreiging en smaad. Ondanks het ontbreken van enig bewijs voor de beweringen over 'rituele kindermoorden', ontvingen prominenten zoals oud-RIVM-baas Jaap van Dissel, een lokale huisarts, en oud-premier Mark Rutte doodsbedreigingen.

De verspreiding van deze theorieën zorgde ervoor dat tientallen complotdenkers naar Bodegraven trokken om bloemen te leggen op kindergraven, wat leidde tot grote onrust en pijn bij nabestaanden en inwoners.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP