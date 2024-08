Man weigert bij arrestatie om uit water te komen, sigaretje biedt uitkomst

Zeilberg, een rustig dorp in de gemeente Deurne, beleefde zaterdag een middag om niet snel te vergeten. Rond het middaguur veranderde de doorgaans kalme Zeilbergsestraat in een ware chaos toen een man een ongeluk veroorzaakte en daarbij zowel een bestelbus als een personenauto ramde. Zijn auto kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand.

De inzittende van de geraakte auto's werden ter plaatse gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De man, die na de crash de benen nam, liet echter meer vragen dan antwoorden achter. De kofferbak van zijn auto lag namelijk vol met bierblikken. Het is nog onduidelijk of dit zijn roekeloze gedrag verklaarde.

Visvijver

De voortvluchtige man besloot het dorp uit te rennen en een spoorlijn over te steken. Toen hij zich realiseerde dat de politie hem op de hielen zat, sprong hij in een nabijgelegen meertje dat nu voornamelijk als visvijver dient. De politie omsingelde het water, maar de man bleef eigenwijs in het midden van het meertje drijven. Hij weigerde, ondanks het vele aandringen van de politie, uit het water te komen.

Lees ook: Beginnend bestuurder rijdt met 166 kilometer per uur door Den Haag

Omdat de hulpdiensten vreesden dat de man uitgeput zou raken, werd versterking ingeroepen: de brandweer van Deurne, Helmond, en een duikteam uit Weert kwamen ter plaatse. Twee brandweermannen gingen te water om in te grijpen als dat nodig zou zijn, terwijl een politieonderhandelaar probeerde de man naar de kant te krijgen.

Rookpauze

Vervolgens gebeurde het onverwachte: de man ging overstag, maar pas nadat hem een sigaretje werd aangeboden. Na het opgerookte peukje werd hij zonder al te veel tegenstand geboeid en afgevoerd in een politiebusje.

Nadat de rook was opgetrokken, dropen alle belangstellende dorpsbewoners af. Het tafereel trok veel bekijks en voor Zeilberg zal deze arrestatie nog lang onderwerp van gesprek blijven.