Koninklijk Huis zegt sorry voor arrestatie radio-dj in Antwerpen

Het Koninklijk Huis heeft excuses aangeboden aan NPO Blend-dj Serginio Piqué. Hij werd onlangs in Antwerpen samen met vrienden gearresteerd omdat gedacht werd dat zij prinses Amalia achtervolgden, die dezelfde route reed. De advocaat van de dj zegt tegen het ANP dat de zaak hiermee gesloten is, en dat hij afziet van eventuele juridische stappen.

Samen met een aantal vrienden reed Piqué van Amsterdam naar Antwerpen, waar ze werden aangehouden omdat ze blijkbaar dezelfde route hadden genomen als prinses Amalia. Ze werden onder schot gehouden en geboeid naar een politiebus gebracht waar ze een uur lang ondervraagd werden, schreef Het Parool donderdag.

Piqué en zijn raadsman Vito Shukrula zijn inmiddels persoonlijk gebeld door een woordvoerder van het Koninklijk Huis die zei dat het instituut "meeleeft en dat excuses worden gemaakt" na het voorval in België. De woordvoerder sprak van een "onfortuinlijke samenloop van omstandigheden doordat de prinses moest worden beveiligd", aldus de advocaat.

Erkenning

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) zegt dat het "Serginio Piqué heeft laten weten dat men begrijpt hoe vervelend en beangstigend dit moet zijn geweest". Dit was volgens Shukrula en Piqué voldoende. "Zij erkennen het leed dat is aangedaan, dat is voor ons heel belangrijk geweest. Daar was het Serginio om te doen."

De volledige reactie van het Koninklijk Huis: “Het koninklijk huis begrijpt hoe vervelend en beangstigend dit voor u is geweest. Wij betreuren dit en tonen medeleven en erkennen dat u slachtoffer bent geweest. Het is een onfortuinlijk gevolg van de noodzaak om het Koninklijk Huis te beveiligen. Wij begrijpen dat de arrestatie angst bij u heeft lost gemaakt en er wordt met u medegeleefd door het Koninklijk Huis.”

De advocaat zegt dat hij en zijn cliënt geen verdere juridische stappen ondernemen. "Want wij hebben gehad wat we wilden en dat was erkenning." Wat de vrienden van de dj doen na de excuses, is volgens Shukrula "voor hun rekening".

