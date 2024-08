Beginnend bestuurder rijdt met 166 kilometer per uur door Den Haag

Een hardleerse automobilist heeft het zondag op de Lozerlaan in Den Haag wel heel bont gemaakt. De bestuurder reed namelijk met 166 kilometer per uur door een straat waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is, zo laat de politie weten op Instagram.

De verkeerspolitie was op dat moment bezig met een snelheidscontrole toen de auto voorbij kwam rijden. De politie twijfelde geen moment en zette de achtervolging in. Toen de man eenmaal staande was gehouden, bleek dat hij al eerder in de fout was gegaan.

Automobilist ging eerder de fout in

Bij de staandehouding werd duidelijk dat het om een beginnend bestuurder ging, die al eerder in aanraking is geweest met de politie. Dit zorgt ervoor dat zijn rijbewijs nu voor de tweede keer in acht maanden tijd wordt ingevorderd.

De politie laat weten dat het Openbaar Ministerie en het CBR zich verder over de zaak zullen buigen.