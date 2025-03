Man (26) aangehouden voor poging verkrachting Dordrecht

De man die door de politie en het Openbaar Ministerie gezocht werd omdat hij verdacht werd van een poging tot verkrachting in het centrum van Dordrecht, is aangehouden. Het incident gebeurde zondag 23 maart rond 18.00 uur in de Zakkendragersstraat. Het slachtoffer wist te ontsnappen.

Welke straffen zijn er in Nederland? Je ziet het in bovenstaande video.

De politie wist zaterdagmiddag een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan te houden in Dordrecht die verdacht wordt van een poging tot verkrachting. Afgelopen donderdag werd zijn foto openbaar gemaakt en dat leidde tot een herkenning en daarna tot de aanhouding.

Aanhouding

Zaterdagmiddag ontving de politie een melding dat de mogelijke verdachte was gezien in Dordrecht, waarna agenten de man inderdaad aantroffen. De verdachte werd gecontroleerd en daarna is hij aangehouden voor de poging verkrachting. De man zal verhoord worden door de recherche.

De politie sluit niet uit dat deze man zich eerder heeft misdragen, maar dat andere slachtoffers zich (nog) niet hebben gemeld. "We begrijpen dat het een hoge drempel is om hierover te praten, maar we hopen dat mensen dit alsnog doen", aldus de politie.