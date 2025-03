Man gezocht voor poging verkrachting in Dordrecht, politie deelt beelden

De politie en het Openbaar Ministerie zijn op zoek naar een man die wordt verdacht van een poging tot verkrachting in het centrum van Dordrecht. Het incident gebeurde zondag 23 maart rond 18.00 uur in de Zakkendragersstraat. De verdachte, een Engelssprekende man, viel daar een vrouw aan. Het slachtoffer wist te ontsnappen.

Na het incident is de man gevlucht op een fiets, in de richting van de Voorstraat. Camerabeelden tonen hem rijdend in de Doelstraat. De politie roept mensen met informatie op zich te melden, desnoods anoniem.

De man is tussen de 25 en 30 jaar oud, zo’n 1.80 meter lang, heeft een slank postuur en een lichte huidskleur. Hij draagt een opvallend zwart vissershoedje met witte opdruk, een kleurrijke hoodie, zwarte cargobroek en zwarte schoenen. Hij heeft een volle, donkere baard en sprak Engels tijdens de aanval. Hij reed op een damesfiets.

Politie doet oproep aan getuigen en mogelijke slachtoffers

De politie sluit niet uit dat deze man zich eerder heeft misdragen, maar dat andere slachtoffers zich (nog) niet hebben gemeld. "We begrijpen dat het een hoge drempel is om hierover te praten, maar we hopen dat mensen dit alsnog doen", aldus de politie.

Vanwege het heftige karakter van de zaak wordt extra gesurveilleerd in het centrum van Dordrecht. Bewoners worden aangesproken en gewaarschuwd alert te blijven. De politie benadrukt dat ook anonieme meldingen welkom zijn via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Beeld: Politie