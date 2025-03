Twee mannen gezocht na brand in Heemstede, politie maakt zich zorgen

In Heemstede is een Burgernetmelding verspreid voor twee mannen die tijdens de brand in een appartementencomplex aan de Burgemeester van Lennepweg zijn gezien. De politie benadrukt dat ze geen verdachten zijn, maar wil hen graag spreken vanwege zorgen om hun gezondheid.

Volgens het signalement gaat het om twee licht getinte mannen van ongeveer 40 jaar. De eerste man heeft donker haar, een klein baardje en droeg een zwarte heuptas. De tweede man heeft een baardje met snor en was gekleed in een donker shirt en een lichte broek. De politie roept mensen op die hen hebben gezien om direct 112 te bellen.

Het vuur brak zaterdag uit in het complex en was snel onder controle. Twintig bewoners kunnen voorlopig niet terug naar hun woning, omdat eerst wordt onderzocht of het gebouw bouwkundig veilig is. De meeste getroffen bewoners hebben zelf een slaapplek geregeld, één persoon is in een hotel ondergebracht.

Twee mensen zijn met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners van het naastgelegen woonzorgcentrum werden tijdelijk geëvacueerd, maar konden in de loop van zondagmiddag terugkeren.

LFO aanwezig bij onderzoek

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is ingezet bij het politieonderzoek. Dit team wordt normaal gesproken ingeschakeld bij drugslabs of gevaarlijke stoffen. De politie wil niet zeggen waarom de LFO in Heemstede nodig was, maar zegt dat er geen vermoeden is van brandstichting.

