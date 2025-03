Fietser (71) overleden na harde aanrijding, dader rijdt door

Een 71-jarige man uit Bodegraven is donderdagmiddag overleden nadat hij op het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn werd aangereden door een automobilist. De bestuurder reed na het ongeluk door in de richting van de N207 en wordt nog altijd gezocht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur. De fietser werd hard geraakt en raakte zwaargewond. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis, waar hij later aan zijn verwondingen overleed.

Donkerkleurige auto

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een donkerkleurige personenauto. De politie roept getuigen op zich te melden, zeker mensen die camerabeelden hebben van het gebied rond het tijdstip van het ongeluk. Dashcambeelden of observaties kunnen cruciaal zijn in het opsporingsonderzoek.

Het basisteam Alphen aan den Rijn en het Opsporing Team Verkeer doen onderzoek naar de toedracht. Getuigen kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.