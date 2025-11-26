Man (61) aangehouden in Kampen in onderzoek naar soevereinen

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in een onderzoek naar mensen die zich afkeren van de overheid en daarbij bereid zouden zijn geweld te gebruiken, zogenoemde soevereinen. De 61-jarige man, die dinsdag werd opgepakt in Kampen, wordt verdacht van deelname aan een organisatie gericht op het beramen of plegen van terroristische misdrijven.

In Kampen heeft de politie ook onderzoek gedaan in een woning. Daarbij zijn onder meer digitale gegevensdragers in beslag genomen die nu verder worden onderzocht.

In het onderzoek naar dit criminele netwerk van verdachten die "het anti-institutionele gedachtegoed" aanhangen, werden in juni al acht verdachten aangehouden. Dat zie je in onderstaande video:

0:47 Acht mensen opgepakt in onderzoek naar crimineel netwerk van soevereinen

Vijf van hen zitten nog vast, zij verschenen in september voor het eerst voor de rechter. In oktober volgden nog twee arrestaties. Deze twee, een 34-jarige man uit de gemeente Montferland en een 55-jarige man uit Den Bosch, worden verdacht van het produceren van vuurwapens.