Man (35) in been geschoten, verdachten vluchten in zijn auto

In een park aan de Engelenburg in Rotterdam klonk vannacht een harde knal. Bij een schietincident werd een 35-jarige man uit Schiedam in zijn been geraakt, waarna drie verdachten op de vlucht sloegen. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Het gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.00 uur. Nadat de verdachten de man in het been schoten, gingen ze ervandoor in de auto van het slachtoffer. Ze lieten de man gewond achter. Inmiddels is hij met meerdere verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Luid geschreeuw

Voorbijgangers hoorden de harde knal, gevolgd door luid geschreeuw van het slachtoffer en belden het noodnummer. De politie was snel ter plaatse om een onderzoek te starten. Op de plek waar het gebeurde werd een patroon gevonden. De recherche doet verder onderzoek naar het incident.