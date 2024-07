Dode bij schietpartij in Venlo, politie houdt verdachte aan

Een man (59) uit Venlo is donderdagavond overleden na een schietincident in Venlo. Dat meldt de politie. In het appartementencomplex is een verdachte (50), eveneens uit de Limburgse plaats, aangehouden.

Het fatale schietincident vond rond 18.15 uur plaats in een pand aan de Veilingstraat in de Limburgse stad. Over de toedracht is nog niets bekend. De politie heeft de locatie afgezet en doet sporenonderzoek. Ook zal er een buurtonderzoek plaatsvinden.

ANP