Politie zoekt in weiland naar vuurwapengevaarlijke verdachten na schietpartij

De Dienst Speciale Interventies van de politie is bezig met een zoektocht in een weiland bij Moordrecht naar verdachten van een schietincident in Rotterdam. Zaterdagochtend ontvingen agenten een melding van schoten in de Port-Saidstraat in het stadsdeel Prins Alexander.

Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad geschoten is, maar het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Twee mannen gevlucht

Korte tijd later vond de politie op de provinciale weg N457 bij Moordrecht een auto die vermoedelijk betrokken was bij het incident. Twee mannen zouden uit deze auto zijn gevlucht.

Vanwege de vermoedelijke vuurwapengevaarlijkheid van de verdachten zijn speciale eenheden ingezet om hen op te sporen, aldus een politiewoordvoerster. Ook speurhonden worden ingezet bij de zoektocht. Voor zover bekend is er nog niemand aangetroffen.

ANP