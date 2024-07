Gewonde bij schietpartij in Delft, politie lost schoten bij dubbele aanhouding

De politie heeft zaterdagavond in Delft schoten gelost bij de arrestatie van twee mannen in verband met een schietpartij in diezelfde plaats. Niemand raakte daarbij gewond.

Bij het schietincident zelf, dat plaatsvond in de omgeving van het Poptahof Noord, raakte wel een persoon gewond. De politie doet nog onderzoek naar de rol van de verdachten, die werden aangehouden op de Professor Telderslaan.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Hart van Nederland/ANP