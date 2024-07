Man overleden bij schietpartij in Amsterdam-Oost, politie zoekt met helikopter naar verdachte

Bij een schietpartij op de Westelijke Merwedekanaaldijk in Amsterdam-Oost is een man overleden. De politie is in de omgeving op zoek naar verdachte(n) met een politiehelikopter, is te lezen in een bericht op de website.

De politie kreeg om 02.30 uur in de nacht van 22 op 23 juni een melding van meerdere schoten in de buurt van het Amsterdam-Rijnkanaal. De schoten werden vermoedelijk gelost onder een brug. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde persoon aan. Ook was er een auto.

Hulpdiensten hebben de man nog proberen te reanimeren, maar ondanks de inspanningen is hij overleden.

Aanhouding

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen om contact op te nemen. Er is nog niemand aangehouden.