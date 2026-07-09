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Urgente zoekactie politie naar verdacht busje, meldingen over aangesproken kinderen

Crime

Vandaag, 12:37

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De politie onderzoekt meerdere meldingen over een bedrijfsbusje dat in de omgeving van de Eisenhowerstraat in Sittard is gezien. Volgens de meldingen zouden de inzittenden kinderen hebben aangesproken. Agenten zijn aanwezig in de wijk en spreken met bewoners om meer duidelijkheid te krijgen.

Van het busje is nog geen kleur of kenteken bekend. Daarom roept de politie mensen op om beelden van bewakingscamera's of deurbelcamera's te bekijken. Mogelijk is daarop het voertuig of het kenteken te zien. Ook buurtbewoners die iets hebben gezien of meer weten, worden gevraagd zich te melden.

Als er sprake is van een strafbaar feit, welke straffen kennen we dan eigenlijk in Nederland? Je hoort het in de video in dit artikel.

Extra toezicht

De politie houdt de komende tijd extra toezicht in de omgeving van de Eisenhowerstraat. Ook het buurtpreventieteam van de gemeente Sittard-Geleen is zichtbaar aanwezig in de wijk.

Door Redactie Hart van Nederland

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