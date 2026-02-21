Volg Hart van Nederland
Auto slaat over de kop na wilde achtervolging marechaussee: drie gewonden

Auto slaat over de kop na wilde achtervolging marechaussee: drie gewonden

Crime

Vandaag, 16:43

Bij een achtervolging door de marechaussee op onder meer de A2 in Limburg zijn drie mensen gewond geraakt. Zij zaten in een voertuig met Belgisch kenteken dat ervandoor ging en bij Sint Joost crashte. Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee na berichtgeving van De Limburger.

De achtervolging begon in de middag bij de grensovergang in Eijsden. De marechaussee wilde het voertuig controleren en gaf een stopteken, maar dat werd genegeerd. Tijdens de achtervolging probeerde de bestuurder volgens de woordvoerder ook de marechaussee te rammen. Dat mislukte.

Over de kop

Bij Sint Joost verloor de bestuurder de macht over het stuur. Het voertuig sloeg over de kop en kwam in het gras tot stilstand. De drie inzittenden zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waarom zij op de vlucht sloegen, is nog niet bekend.

Door ANP

