Libiër (51) opgepakt in Zweden voor moord in Rotterdam in 2003

De politie heeft samen met de Zweedse autoriteiten een 51-jarige Libiër aangehouden op verdenking van een moord die in 2003 werd gepleegd in Rotterdam. Wanneer de man is aangehouden, is niet bekend gemaakt.

Het slachtoffer was een 33-jarige Tunesiër. Zijn lichaam werd op 14 september 2003 gevonden in de Duivenvoordestraat in de wijk Middelland, na een 112-melding. De man was met geweld om het leven gebracht.

DNA-match in Zweden

Na de moord is DNA veiliggesteld van een vermoedelijke dader. Dat leverde in 2019 een match op in Zweden, na afname van DNA bij een verdachte. Waarom er destijds DNA is afgenomen kan het Openbaar Ministerie omwille van privacy niet bekend maken.

Ondanks de match bleek de man onvindbaar. Wel stond de verdachte internationaal gesignaleerd en kon hij op ieder moment alsnog worden aangehouden. Hoe en waar de man uiteindelijk is gevonden blijft vooralsnog onbekend.

De man is overgeleverd aan Nederland, waar zijn voorarrest op maandag met twee weken is verlengd. Het OM noemt de arrestatie een mooi resultaat. "Het onderzoek is met de aanhouding van de 51-jarige Libiër in een stroomversnelling gekomen en gaat onverminderd verder."

ANP