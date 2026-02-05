Korpschef fel na onderduiken agent: 'Gaat alle perken te buiten'

Korpschef Janny Knol bevestigt dat een Utrechtse agent en zijn familie tijdelijk ergens anders wonen vanwege bedreigingen. Dat schrijft zij in een bericht op LinkedIn. Hart van Nederland meldde eerder al dat de agent ondergedoken zat, nu komt daar de bevestiging vanuit de politietop bij.

De bedreigingen volgden na beelden die vorige week op sociale media verschenen, hierboven te zien. Daarop is te zien hoe de agent geweld gebruikt bij de aanhouding van twee vrouwen bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Die beelden zorgden voor veel ophef.

Onderzoek naar politiegeweld loopt nog

Het geweldsgebruik van de agent wordt op dit moment beoordeeld door een commissie. Volgens Knol worden de uitkomsten daarvan binnenkort verwacht.

"Maar wat ook de uitkomst is, de bedreigingen aan het adres van de betrokken politieman gaan alle perken te buiten", schrijft Knol. Het bericht is mede ondertekend door de politiechef van Midden-Nederland.

'Ontoelaatbaar en onverteerbaar'

In haar bericht spreekt Knol harde woorden over mensen die volgens haar te ver gaan. "In ons land bevinden zich mensen die menen dat zij het recht in eigen hand mogen nemen. Die er niet voor terugdeinzen om politiemensen te bedreigen. Of te belagen. Die vinden dat zij privégegevens van politiemensen mogen verspreiden. Dat is ontoelaatbaar en onverteerbaar."

Volgens de korpschef krijgen jaarlijks ruim 1200 politiemensen te maken met bedreigingen. Dat aantal noemt zij absurd. “Want het gaat hier om mensen. Mensen die - net als ieder ander - fouten kunnen en mogen maken.”

De advocaat van de twee aangehouden vrouwen liet eerder weten dat zij aangifte doen.