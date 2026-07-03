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KNVB doet aangifte na online racisme tegen Oranje-spelers

Crime

Vandaag, 16:45

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De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje-internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Dat meldt de voetbalbond vrijdag.

In de bovenstaande video reageert FunX-presentator Fernando Halman op de haatberichten die meerdere Oranje-spelers hebben ontvangen na de uitschakeling van Oranje op het WK: "Bizar gewoon dat dit soort mensen zich voetballiefhebbers noemen!"

Oranje verloor de wedstrijd in de zestiende finales na een strafschoppenserie. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten vanaf elf meter. Zij werden na afloop op sociale media geconfronteerd met discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen.

Door ANP

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