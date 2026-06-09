Kledinglijn kunstrover uitverkocht, politiek woedend: 'Dikke middelvinger'

De veelbesproken kledinglijn van Douglas W., een van de daders van de kunstroof in het Drents Museum, is volledig uitverkocht. De webshop is daarom voorlopig gesloten, zo staat op de website. Ondertussen vragen partijen in de Tweede Kamer zich af in hoeverre het mogelijk moet zijn om vanuit de gevangenis een webshop te runnen.

De collectie bestaat onder meer uit T-shirts en petten met afbeeldingen die verwijzen naar de Roemeense kunstschatten. "Om onze inventaris opnieuw op te bouwen, pauzeren we de webshop tijdelijk", staat op de website. "Alle geplaatste bestellingen zijn veilig en worden volgens schema aan jullie geleverd." Daarnaast zou er ook nog iets speciaals rond het WK aankomen, meldt de webshop.

Douglas W. werd samen met twee andere verdachten veroordeeld tot bijna vier jaar cel voor de diefstal van de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden uit het Drents Museum. In bovenstaande video zie je meer over de uitspraak.

Het bedrijf gebruikt het Justitieel Complex Schiphol als postadres, waar W. vastzit. Volgens zijn advocaat hebben mensen uit zijn omgeving de webshop opgezet. W. zou met de kledinglijn een positieve draai willen geven aan het hele proces.

Een T-shirt uit de kledinglijn van Douglas W.

'Dikke middelvinger'

JA21 en de VVD hebben naar aanleiding van de webshop Kamervragen gesteld aan minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Claudia van Bruggen. De partijen willen onder meer weten in hoeverre het mogelijk is gedetineerden te verbieden een webshop te runnen waarin zij hun delict 'romantiseren'.

Ook vragen zij of opbrengsten van de kledinglijn kunnen worden verhaald op gemaakte kosten, bijvoorbeeld die van het strafproces. De partijen noemen de webshop "een hele dikke middelvinger naar justitie".