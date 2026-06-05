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Bijna vier jaar celstraf voor plegers van kunstroof Drents Museum

Crime

Vandaag, 13:54

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Drie mannen uit Heerhugowaard zijn vrijdag door de rechtbank in Assen veroordeeld voor de diefstal van de gouden helm van Coțofenești en drie gouden armbanden uit het Drents Museum. Alle drie kregen een gevangenisstraf van 47 maanden opgelegd.

De roof gebeurde in de nacht van 24 op 25 januari. De daders bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Volgens de rechtbank was sprake van een professionele en geraffineerde werkwijze. Twee verdachten werden kort na de roof aangehouden. De derde verdachte, Jan B. (21), werd eind april opgepakt na een undercoveractie van de politie.

De rechtbank hield bij het bepalen van de straf rekening met procesafspraken die het Openbaar Ministerie had gemaakt met Jan B. en Douglas Chesley W. (37). Een groot deel van de buit werd op 1 april, vlak voor de rechtszaak, terugbezorgd. Alleen één van de drie gouden armbanden is nog niet teruggevonden. Tegen de derde verdachte, Bernhard Z. (36), was 5,5 jaar cel geëist, maar ook hij kreeg uiteindelijk 47 maanden cel.

Begin april werden de gouden helm van Coțofenești en twee van de drie armbanden teruggevonden na een deal met twee verdachten. In de bovenstaande video is te zien hoe bekend werd dat de kunstschatten waren gevonden.

Deal met verdachten

Volgens de rechtbank bleef veel onduidelijk over waar de gestolen kunstschatten zijn geweest en welke rol de verdachten precies hebben gespeeld bij het terugbrengen ervan. "Het is de rechtbank daarom onmogelijk gemaakt om te differentiëren", zei de rechtbankvoorzitter. Daarom kregen alle drie dezelfde straf.

De rechtbank oordeelde daarnaast dat justitie tijdens het onderzoek regels heeft geschonden. Zo werden namen, foto's en woonplaatsen van de verdachten verspreid, wat volgens de rechters een te grote inbreuk op hun privacy was. Ook zouden de verdachten tijdens verhoren onder onaanvaardbaar grote druk zijn gezet. Dat leidde tot een lagere straf dan het uitgangspunt van de rechtbank.

Kunstschatten zijn van 'onschatbare waarde'

De rechters stonden in hun uitspraak uitgebreid stil bij het belang van de gestolen kunstvoorwerpen. De gouden helm en armbanden hadden een verzekeringswaarde van 5,7 miljoen euro. "Het belang en de waarde van deze voorwerpen zijn niet in geld uit te drukken. Ze zijn in letterlijke zin van onschatbare waarde."

Het Openbaar Ministerie laat weten het vonnis nog te bestuderen. Jan B. en Douglas Chesley W. kunnen door hun afspraken met het OM niet in hoger beroep, omdat de opgelegde straf niet meer dan drie maanden afwijkt van de afspraken.

Door ANP

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