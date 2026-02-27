Jetten doet wekelijks aangifte van homohaat: 'Is blijkbaar normaal geworden'

Premier Rob Jetten doet naar eigen zeggen iedere week aangifte vanwege homofobe bedreigingen en haatberichten. Dat zei hij tijdens de wekelijkse persconferentie.

Volgens de D66-premier ontvangt hij dagelijks bedreigingen vanwege zijn seksuele geaardheid. "Ik heb al 10 jaar te maken met ontzettende homohaat. Ik heb ervoor gekozen om niet weg te duiken", aldus Jetten. Hij kiest er bewust voor om ook persoonlijke berichten op sociale media te blijven delen. "Ik wil mensen laten zien dat ik me niet klein laat maken door haters."

Rob Jetten moet "nog even wennen" aan het idee dat hij nu minister-president is, zegt hij is in deze video:

0:59 Minister-president? "Even wennen dat dat over mij gaat"

'Dikke huid'

Hoewel hij zegt zelf een 'dikke huid' te hebben, benadrukte Jetten dat veel anderen dagelijks geraakt worden door soortgelijke uitlatingen. "Ik wil mensen een spiegel voorhouden dat het in Nederland blijkbaar normaal is geworden om iemand op zijn seksuele geaardheid aan te vallen."

NRC meldde vrijdag dat onder het X-account van de minister-president de afgelopen dagen tweehonderd homofobe reacties zijn geplaatst.