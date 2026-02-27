Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jetten doet wekelijks aangifte van homohaat: 'Is blijkbaar normaal geworden'

Crime

Vandaag, 17:40 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Premier Rob Jetten doet naar eigen zeggen iedere week aangifte vanwege homofobe bedreigingen en haatberichten. Dat zei hij tijdens de wekelijkse persconferentie.

Volgens de D66-premier ontvangt hij dagelijks bedreigingen vanwege zijn seksuele geaardheid. "Ik heb al 10 jaar te maken met ontzettende homohaat. Ik heb ervoor gekozen om niet weg te duiken", aldus Jetten. Hij kiest er bewust voor om ook persoonlijke berichten op sociale media te blijven delen. "Ik wil mensen laten zien dat ik me niet klein laat maken door haters."

Rob Jetten moet "nog even wennen" aan het idee dat hij nu minister-president is, zegt hij is in deze video:

Minister-president? "Even wennen dat dat over mij gaat"
0:59

Minister-president? "Even wennen dat dat over mij gaat"

'Dikke huid'

Hoewel hij zegt zelf een 'dikke huid' te hebben, benadrukte Jetten dat veel anderen dagelijks geraakt worden door soortgelijke uitlatingen. "Ik wil mensen een spiegel voorhouden dat het in Nederland blijkbaar normaal is geworden om iemand op zijn seksuele geaardheid aan te vallen."

NRC meldde vrijdag dat onder het X-account van de minister-president de afgelopen dagen tweehonderd homofobe reacties zijn geplaatst.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Kabinet-Jetten is een feit: alle ministers en staatssecretarissen beëdigd
Kabinet-Jetten is een feit: alle ministers en staatssecretarissen beëdigd
Laag vertrouwen voor nieuwe kabinet, vooral in deze provincies
Laag vertrouwen voor nieuwe kabinet, vooral in deze provincies
AOW-leeftijd tóch minder snel omhoog? Kamermeerderheid wil ingreep verzachten
AOW-leeftijd tóch minder snel omhoog? Kamermeerderheid wil ingreep verzachten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.