Inzamelingsactie voor verwoest restaurant in Breda na aanslag

De forse brand die afgelopen week restaurant en viswinkel het Goudvisje in Breda volledig verwoest heeft, is het gevolg van een aanslag, meldt BN De Stem. Die conclusie trekt de politie uit camerabeelden uit de straat. Om de gedupeerde eigenaar een hart onder de riem te steken, is er een actie gestart om geld in te zamelen.

Op de beelden is te zien hoe een onbekend persoon woensdagochtend rond half vijf over de Nieuwe Haagdijk komt aanlopen. Hij heeft daarbij iets in zijn hand wat lijkt op een jerrycan, gevuld met vloeistof.

Op andere beelden is vervolgens te zien hoe er een gat in de voorruit van het restaurant is gemaakt waardoor de vloeistof naar binnen wordt gegooid. Het gevolg is een fikse brand die Het Goudvisje volledig verwoest. Het restaurant zat er pas vijf maanden en alles in het pand was nieuw.

Inzamelingsactie

Online is een inzamelingsactie gestart voor de getroffen ondernemer, waarbij er inmiddels bijna drieduizend euro is opgehaald. Ook veel ondernemers in de buurt hebben geld overgemaakt. De eigenaar van het restaurant laat aan BN De Stem weten ontroerd te zijn en te hopen dat de politie de dader snel weet te vinden.