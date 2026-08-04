Belaagd Syrisch gezin kan nieuwe auto kopen dankzij inzamelingsactie

Een inzamelingsactie voor een Syrisch gezin wiens auto eind juli 's nachts in vlammen opging, heeft binnen 24 uur het streefbedrag gehaald, melden de organisatoren. Het doel was 6000 euro op te halen voor een vervangende auto.

Het gaat om een gezin van statushouders met drie jonge kinderen dat woont in Geesteren, in de Overijsselse gemeente Tubbergen. In maart en april werden stenen gegooid door de ramen van de woning die zij toegewezen hadden gekregen. Ze woonden er toen nog niet. Een van de keren werd volgens Tubantia een dreigbrief met de boodschap dat het gezin niet welkom was achtergelaten. Buurtbewoners lieten eerder aan Hart van Nederland weten het afschuwelijk te vinden dat het gezin doelwit is van brandstichting en bedreigingen. Dat is te zien in bovenstaande video.

Politie houdt rekening met brandstichting

Bij de brand van de auto, in de nacht van 25 op 26 juli, hield de politie rekening met brandstichting. De inzamelingsactie begon maandag. "Met deze actie laten de inwoners van gemeente Tubbergen zien dat mensen naar elkaar omzien", schrijven de organisatoren.