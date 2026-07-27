Politie na onderzoek: auto Syrisch gezin in Geesteren is in brand gestoken

De politie gaat uit van brandstichting bij de brand waarbij in de nacht van zaterdag op zondag de auto van een Syrisch gezin in Geesteren volledig uitbrandde. De brand ontstond rond 02.15 uur. Het is al het vierde incident in enkele maanden tijd bij de woning. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. In de buurt kunnen mensen niet begrijpen wie er achter de vernielingen zit.

Volgens het gezin zag een familielid na de brand twee personen wegrennen. De politie onderzoekt die melding. Eerder werden meerdere keren ruiten van de woning ingegooid en werden bedreigende boodschappen achtergelaten. De woning was ook al doelwit van vernielingen voordat het gezin er kwam wonen.

De brand heeft veel impact op het Syrische gezin, dat pas drie maanden in het dorp woont. Vader Osman Al Arab vertelt tegen de NOS dat zijn vrouw en kinderen bang zijn en dat het gezin na de brand niet meer thuis durfde te slapen. "Mijn vrouw en de kinderen zijn bang", zegt hij. Zijn kinderen van 3 en 6 jaar hebben volgens hem goed door wat er gebeurt. Na vier jaar in asielzoekerscentra woonde het gezin pas enkele maanden in de woning in Geesteren. "We hebben niks gedaan", zegt Al Arab, die niet begrijpt waarom zijn gezin steeds opnieuw doelwit is. Uit angst dat ook de buurt wordt geraakt, zegt hij zelfs te denken aan vertrekken: "Het is misschien beter als we weggaan."

Grote impact op gezin en buurt

Burgemeester Anko Postma noemt de brandstichting en vernielingen "zeer ingrijpend". "De brandstichting in de nacht van zaterdag op zondag raakt opnieuw veel mensen. Voor het gezin is dit zeer ingrijpend, en ook in de buurt heeft dit de onrust en het gevoel van onveiligheid verder vergroot. Die zorgen nemen we heel serieus."

Volgens de burgemeester is er nauw contact met het gezin, omwonenden en betrokken organisaties. Samen met de politie, het Openbaar Ministerie en Woningbouwstichting Tubbergen wordt bekeken welke ondersteuning nodig is. De politie zet het onderzoek naar de brandstichting voort.