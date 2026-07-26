Opnieuw incident bij woning statushouders in Geesteren: auto gaat in vlammen op

Een auto van een statushoudersgezin is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand in Geesteren, in Overijssel. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Het gezin woont sinds kort in de woning, die eerder dit jaar ook al doelwit was van vernielingen.

De brand ontstond rond 02.15 uur. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de brand en kijkt of sprake is van brandstichting.

In maart en april werden stenen door de ramen van de woning gegooid. Volgens de politie werd daarbij beide keren een boodschap achtergelaten. Het gezin woonde toen nog niet in de woning, maar had deze al wel toegewezen gekregen. Volgens Tubantia ging het de eerste keer om een dreigbrief waarin stond dat het Syrische gezin met drie jonge kinderen niet welkom was.

'Ingrijpend incident'

Burgemeester Anko Postma van de gemeente Tubbergen noemt het "vreselijk dat dit gezin opnieuw wordt geraakt door een ingrijpend incident".

"Dat moet veel doen met een gezin dat juist probeert hier een nieuw bestaan op te bouwen. We hebben contact met hen en bekijken welke ondersteuning nodig is. Ook de buurt wordt hierdoor geraakt."