OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw incident bij woning statushouders in Geesteren: auto gaat in vlammen op

Brand

Vandaag, 14:25

Link gekopieerd

Een auto van een statushoudersgezin is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand in Geesteren, in Overijssel. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Het gezin woont sinds kort in de woning, die eerder dit jaar ook al doelwit was van vernielingen.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De brand ontstond rond 02.15 uur. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de brand en kijkt of sprake is van brandstichting.

In maart en april werden stenen door de ramen van de woning gegooid. Volgens de politie werd daarbij beide keren een boodschap achtergelaten. Het gezin woonde toen nog niet in de woning, maar had deze al wel toegewezen gekregen. Volgens Tubantia ging het de eerste keer om een dreigbrief waarin stond dat het Syrische gezin met drie jonge kinderen niet welkom was.

'Ingrijpend incident'

Burgemeester Anko Postma van de gemeente Tubbergen noemt het "vreselijk dat dit gezin opnieuw wordt geraakt door een ingrijpend incident".

"Dat moet veel doen met een gezin dat juist probeert hier een nieuw bestaan op te bouwen. We hebben contact met hen en bekijken welke ondersteuning nodig is. Ook de buurt wordt hierdoor geraakt."

Door ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.