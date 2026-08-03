Inzamelingsactie voor Syrisch gezin na brandstichting in Geesteren

Voor het Syrische gezin uit Geesteren waarvan de auto eind juli door brand werd verwoest, is een inzamelingsactie gestart. Inwoners van de gemeente Tubbergen hebben samen met plaatselijke verenigingen het initiatief genomen om geld in te zamelen voor een vervangende auto.

De politie liet eerder weten uit te gaan van brandstichting. De autobrand was het vierde incident in enkele maanden tijd bij de woning van het gezin. Het onderzoek naar de brandstichting loopt nog.

Buurtbewoners lieten eerder aan Hart van Nederland weten het afschuwelijk te vinden dat het gezin doelwit is van brandstichting en bedreigingen. Dat is te zien in bovenstaande video.

Burgemeester Anko Postma: 'Ingrijpend incident'

Ook vóór de komst van het gezin was de woning al doelwit van vernielingen. In maart en april werden stenen door de ramen gegooid. Volgens de politie werden daarbij beide keren boodschappen achtergelaten. Het gezin had de woning op dat moment al toegewezen gekregen, maar woonde er nog niet.

Burgemeester Anko Postma noemde de autobrand eerder "vreselijk" en sprak van "een ingrijpend incident" voor een gezin dat juist probeert een nieuw bestaan op te bouwen.

Met de inzamelingsactie willen de initiatiefnemers 6.000 euro ophalen voor een nieuwe auto voor het gezin.