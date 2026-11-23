Nederland doet een nieuwe poging om de tien jaar geleden ontvoerde Insiya terug te krijgen. Deze week reist een delegatie van twee ministeries naar India om te onderzoeken wat juridisch mogelijk is. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken tegen de NOS.

Insiya werd in 2016 op 2-jarige leeftijd uit Amsterdam ontvoerd in opdracht van haar vader Shehzad Hemani. Sindsdien woont ze bij hem in India. Haar moeder Nadia Rashid heeft haar dochter al tien jaar niet gezien.

Hoop op contact met moeder

Berendsen heeft tijdens een werkbezoek in India met zijn Indiase ambtgenoot gesproken. Hij hoopt dat de Nederlandse delegatie stappen kan zetten richting contactherstel.

Dat ligt juridisch ingewikkeld. India erkent een kinderontvoering niet als het kind bij een van de ouders verblijft. Het land weigert Hemani uit te leveren, ondanks zijn Nederlandse celstraf van 8,5 jaar.

Nieuws over Insiya geblokkeerd

De zaak kreeg onlangs opnieuw aandacht nadat honderden nieuwsartikelen over Insiya op last van een Indiase rechter via Google onvindbaar werden in India.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam probeert die blokkade te omzeilen. Ze deelde een videoboodschap met de oproep deze zoveel mogelijk te verspreiden, in de hoop dat Insiya de beelden zelf te zien krijgt.