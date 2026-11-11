Minister Berendsen wil experts naar India sturen in zaak ontvoerde Insiya

Nadia Rashid, de moeder van de tien jaar geleden ontvoerde Insiya, heeft premier Rob Jetten en het kabinet opgeroepen om in actie te komen. Volgens haar zijn haar socialmedia-accounts in India geblokkeerd, waardoor haar dochter haar berichten niet meer kan zien. Minister Berendsen zegt tegen Hart van Nederland dat Nederland experts naar India wil sturen, om te bespreken welke stappen er nog mogelijk zijn.

Insiya werd op 29 september 2016 op 2-jarige leeftijd uit Amsterdam ontvoerd door haar Indiase vader. Sindsdien verblijft ze in India. Haar moeder Nadia probeert haar dochter al die jaren terug naar Nederland te krijgen.

Deze week deed Nadia in een video opnieuw een dringende oproep aan de Nederlandse regering. Volgens haar zijn niet alleen haar eigen socialmedia-accounts in India geblokkeerd, maar ook nieuwsberichten over de ontvoering. Daardoor kan de inmiddels 12-jarige Insiya volgens haar niet meer zien wat haar moeder de afgelopen jaren heeft gedeeld.

"Precies nu wordt de laatste lijn naar mijn dochter geblokkeerd", zegt Nadia in de video, die hierboven te zien is. Ze vraagt premier Jetten en het kabinet om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de blokkade wordt opgeheven.

In India loopt nog een rechtszaak loopt

Minister Berendsen noemt de situatie tegenover Hart van Nederland "verschrikkelijk". Volgens hem is de uitspraak van de Nederlandse rechter duidelijk: Insiya moet terug naar haar moeder in Nederland. "Wij doen er alles aan om dat voor elkaar te krijgen", zegt de minister. Hij wijst erop dat er in India nog een rechtszaak loopt, waardoor de situatie ingewikkeld is.

Nederland wil daarom experts naar India sturen om met de Indiase autoriteiten te bespreken welke vervolgstappen mogelijk zijn. Wanneer dat bezoek plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Daarover moet eerst overeenstemming worden bereikt met India. Berendsen zegt dat hij de kwestie bij ieder gesprek met zijn Indiase collega's opnieuw onder de aandacht brengt. "We blijven druk uitoefenen, want Insiya moet terug naar haar moeder."