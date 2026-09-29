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Moeder Insiya wacht al tien jaar op terugkeer van ontvoerde dochter

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 20:55

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de toen 2-jarige Insiya in Amsterdam met geweld werd ontvoerd en naar India werd gebracht. Haar moeder Nadia Rashid wacht nog altijd op haar terugkeer. Een aangekondigde Nederlandse delegatie naar India is maanden later nog niet vertrokken.

Insiya werd in 2016 bij haar oma weggehaald. De ontvoering was volgens de Nederlandse autoriteiten in opdracht van haar vader. Sindsdien probeert haar moeder haar dochter terug naar Nederland te krijgen.

Geen datum hebben

Juist rond de pijnlijke tienjarige herdenking is een Nederlandse handelsdelegatie in Mumbai om de economische samenwerking met India te versterken. Dat is voor Nadia moeilijk te begrijpen. "Nederland kan wel handelsmissies organiseren, terwijl een speciaal aangekondigde missie over mijn dochter nog altijd geen datum heeft", zegt ze tegen Hart van Nederland.

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Het kabinet kondigde voor de zomer aan met een brede delegatie naar India te willen reizen voor de zaak-Insiya. Die reis heeft nog niet plaatsgevonden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt met India nog overlegd over het moment en de invulling van het bezoek.

Voor Nadia zijn die woorden na tien jaar niet meer genoeg. "Ik wil dat de Nederlandse regering haar toezeggingen omzet in concrete actie, zodat mijn dochter zo snel mogelijk terugkomt." De online petitie 'Bring Insiya Back' staat ook nog steeds online.

Door Redactie Hart van Nederland

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