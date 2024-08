In Utrecht ontsnapte tbs'er aangehouden in Den Bosch

De 31-jarige tbs'er die dinsdag in Utrecht ontsnapte tijdens een begeleid verlof, is donderdag aan het eind van de middag aangehouden bij de Brabanthallen in Den Bosch. Dat laat het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie weten op X.

Het FASTNL (Fugitive Active Search Team Nederland), een speciaal opsporingsteam van de politie, was sinds dinsdagmiddag druk bezig met de zoektocht naar de tbs'er. Hij wist op het Jaarbeursplein in Utrecht aan zijn begeleiders te ontsnappen.

Hart van Nederland/ANP