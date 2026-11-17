Snelle hulp voor een reparatie in huis als je in nood zit: twee mannen uit Arnhem maakten daar misbruik van. De mannen van 24 en 22 jaar stuurden malafide klusjesmannen op pad, en lichtten zo honderden mensen op voor grote geldbedragen.

Dat deelt de politie dinsdag. De twee waren actief in de regio Gooi en Vechtstreek, waar het onderzoek naar de mannen op gang kwam door een aangifte uit die regio. De klusjesmannen gingen volgens de politie bijna altijd op dezelfde manier te werk. Ze boden online snelle hulp bij spoedgevallen aan, bijvoorbeeld als loodgieter of elektricien.

Eenmaal aan het klussen voerden de klusjesmannen de werkzaamheden niet of slecht uit, waarna de gedupeerden een hoge rekening kregen die ze direct moesten afrekenen.

Georganiseerde structuur

Door de aangifte zijn de twee mannen afgelopen maandag opgepakt. Eén van hen werd aangehouden in een gehuurd kantoorpand in Almere. Het vermoeden bestaat dat ze vanuit dit kantoorpand te werk gingen. Ook is er digitale apparatuur in beslag genomen, evenals de personenauto van de andere verdachte.

De mannen worden verdacht van grootschalige oplichting, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. De recherche vermoedt dat er een georganiseerde structuur achter de oplichtingspraktijken zit waarin miljoenen euro's omgaan. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.