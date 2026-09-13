Sabrina (46) wordt voor 27.000 euro opgelicht, woont nu onder een dak dat op instorten staat

Sabrina (46) uit Geleen betaalde ruim 27.000 euro vooruit aan een dakdekker voor de renovatie van haar woning. De klus werd maandenlang uitgesteld en uiteindelijk werd het bedrijf ontbonden. Haar geld kreeg ze niet terug en het dak werd nooit gemaakt.

Ondertussen werd de toestand van het dak steeds slechter. Op meerdere plekken zijn stutten geplaatst om instorting te voorkomen en een deel van de woning kan niet worden gebruikt. "Je vraagt je steeds af: waar gaat de volgende balk breken?", vertelt Sabrina.

Vooral met het slechtere weer in aantocht maakt ze zich zorgen om de veiligheid van haar gezin. Ook ligt de rest van de verbouwing stil zolang het dak niet wordt aangepakt.

Collega's starten crowdfunding

Omdat Sabrina niet opnieuw tienduizenden euro's kan betalen voor het dak, zijn haar collega's een crowdfunding gestart. Daarmee hopen ze genoeg geld op te halen om de woning alsnog veilig en droog te krijgen.