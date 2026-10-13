Dementerende vrouw (95) opgelicht door nepbankmedewerker

Een hoogbejaarde vrouw met dementie uit Heerlen werd op klaarlichte dag opgelicht door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. Terwijl een handlanger haar telefonisch instructies gaf, nam de bezoeker haar bankpas mee. Daarmee werden vervolgens aankopen gedaan bij een juwelier in Keulen.

De vrouw kreeg op maandag 8 juni bezoek van iemand die zich voordeed als bankhelpdeskmedewerker. Tegelijkertijd hield een andere persoon haar aan de telefoon en vertelde haar dat ze haar bankpas moest afstaan.

In de video boven dit artikel leggen we uit hoe helpdeskfraude werkt en geven we tips om te voorkomen dat je zelf slachtoffer wordt van deze vorm van oplichting.

Onherkenbaar gemaakt

Bij de juwelier in Keulen is een verdachte op camerabeelden vastgelegd. De politie heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie foto's gedeeld waarop zijn gezicht onherkenbaar is gemaakt. De man krijgt de kans zichzelf te melden. Doet hij dat niet, dan worden de beelden op 27 oktober herkenbaar gepubliceerd.

De politie vraagt mensen die informatie hebben over zijn identiteit of andere tips kunnen geven om contact op te nemen.