Willem Holleeder overgeplaatst naar minder zwaar beveiligde gevangenis

Willem Holleeder wordt overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Daarmee komt er een eind aan zijn tijd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Holleeder verkast naar de penitentiaire inrichting (PI) Krimpen aan den IJssel. Aan toezicht geen gebrek, want de voormalig topcrimineel komt op de Afdeling Intensief Toezicht terecht.

Eerder dit jaar werd zijn verzoek om te worden overgeplaatst naar een minder streng beveiligde gevangenis nog afgewezen door de voormalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Onlangs oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat dit besluit onredelijk was. De huidige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Claudia van Bruggen, moest zich daarom opnieuw over de zaak buigen en oordeelde deze keer dat Holleeders verzoek kan worden ingewilligd.

Holleeder werd in 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Die uitspraak zie je in de video bovenaan.

Levenslange gevangenisstraf

Willem Holleeder zit een levenslange gevangenisstraf uit vanwege betrokkenheid bij meerdere moorden. De meeste bekendheid kreeg hij door zijn rol bij de ontvoering van Freddy Heineken. Holleeder heeft elf jaar van zijn straf uitgezeten in de EBI in Vught.