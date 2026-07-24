OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Willem Holleeder overgeplaatst naar minder zwaar beveiligde gevangenis

Crime

Vandaag, 13:48

Link gekopieerd

Willem Holleeder wordt overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Daarmee komt er een eind aan zijn tijd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Holleeder verkast naar de penitentiaire inrichting (PI) Krimpen aan den IJssel. Aan toezicht geen gebrek, want de voormalig topcrimineel komt op de Afdeling Intensief Toezicht terecht.

Eerder dit jaar werd zijn verzoek om te worden overgeplaatst naar een minder streng beveiligde gevangenis nog afgewezen door de voormalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Onlangs oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat dit besluit onredelijk was. De huidige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Claudia van Bruggen, moest zich daarom opnieuw over de zaak buigen en oordeelde deze keer dat Holleeders verzoek kan worden ingewilligd.

Holleeder werd in 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Die uitspraak zie je in de video bovenaan.

Levenslange gevangenisstraf

Willem Holleeder zit een levenslange gevangenisstraf uit vanwege betrokkenheid bij meerdere moorden. De meeste bekendheid kreeg hij door zijn rol bij de ontvoering van Freddy Heineken. Holleeder heeft elf jaar van zijn straf uitgezeten in de EBI in Vught.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Willem Holleeder wordt overgeplaatst naar minder strenge gevangenis
Willem Holleeder wordt overgeplaatst naar minder strenge gevangenis
Willem Holleeder blijft in EBI Vught: verzoek om milder regime afgewezen
Willem Holleeder blijft in EBI Vught: verzoek om milder regime afgewezen
'Zwaarste criminelen van Nederland in hongerstaking vanwege detentieomstandigheden'
'Zwaarste criminelen van Nederland in hongerstaking vanwege detentieomstandigheden'
'Gevangenen EBI Vught hadden contact met elkaar via waterkanalen toiletten'
'Gevangenen EBI Vught hadden contact met elkaar via waterkanalen toiletten'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.