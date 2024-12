Misbruikverdachte Wesley W. verliest jeugdlintje na bekentenissen

Wesley W., de verdachte in een grote misbruikzaak rond een basisschool in Helmond, raakt waarschijnlijk zijn in 2017 ontvangen jeugdlintje kwijt. Dat bevestigt gemeente Helmond aan Hart van Nederland na berichtgeving van Omroep Brabant donderdag. De gemeente Helmond heeft besloten om het lintje in te trekken vanwege de ernst van de zaak en de bekentenissen van de verdachte.

De 25-jarige W. wordt ervan verdacht twintig kinderen onder de 12 jaar te hebben misbruikt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij grotendeels bekend. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen april 2018 en september 2023, zowel op kindcentrum Mondomijn in de wijk Brandevoort als bij oppasadressen. Onder de slachtoffers waren negentien meisjes en één jongen, van wie sommige jonger dan 4 jaar.

Woensdag bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat W. naar een speciale gevangenisafdeling wordt overgeplaatst. Dat zie je in de video bovenaan.

Burgemeester Sjoerd Potters van Helmond stelt dat de gemeente niet zal wachten op een definitieve veroordeling. "In dit geval hoeven we daarvoor niet te wachten op een definitieve veroordeling, aangezien de verdachte een grotendeels bekennende verklaring heeft afgelegd", legt de burgemeester uit aan de regionale omroep.

Inzet als vrijwilliger

Wesley W. ontving zijn jeugdlintje in 2017 vanwege zijn inzet als vrijwilliger. Hij was onder meer trainer bij een G-voetbalteam en actief betrokken bij de lokale kindervakantieweek. Tot voor kort was hij ook voorzitter van stichting Smile per Mile, die activiteiten organiseert voor ernstig zieke kinderen. De stichting verklaarde eerder dat er geen signalen zijn geweest dat het misbruik zich ook daar heeft voorgedaan.