Honderden kilo's vuurwerk gevonden in woning Hellevoetsluis, man opgepakt

De politie heeft donderdagavond maar liefst 573 kilo illegaal vuurwerk gevonden in een woning aan de Bliek in Hellevoetsluis. Het huis staat midden in de woonwijk Kooistee. De 33-jarige bewoner is aangehouden. Een anonieme tip bracht de politie op het spoor van het vuurwerk.

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Agenten deden urenlang onderzoek in en rond de woning en kregen daarbij hulp van explosievenspecialisten en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zowel het huis als de kelderbox stonden vol met kartonnen dozen met vuurwerk. Volgens de politie ging het om echt vuurwerk en vuurwerk waaraan zelf was geknutseld. Het grootste deel is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

De politie houdt de grenzen met België en Duitsland scherp in de gaten sinds de invoering van het vuurwerkverbod. In de bovenstaande video is te zien hoe agenten je met een drone tot ver in België kunnen volgen om te checken of er over de grens vuurwerk wordt gekocht:

Telefoons en laptops meegenomen

Een deel van de aangetroffen spullen is apart meegenomen voor verder onderzoek. Rechercheurs doorzochten de woning volledig en namen ook telefoons en laptops in beslag.

Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Alleen zogenoemd categorie F1-vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten is nog toegestaan.