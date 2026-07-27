Politie neemt 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag bij acties in Den Haag

De politie in Den Haag heeft bij verschillende acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn negen mensen aangehouden, meldt de politie maandag. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit Wateringen, Voorburg, Den Haag, Amsterdam, Oosterhout, Kerk-Avezaath en Rotterdam.

Bij de acties zijn onder meer vijftig cobra's in beslag genomen die per stuk meer dan 250 gram flitspoeder bevatten. Dat is ruim vijf keer meer dan in een Cobra 6, die 48,5 gram flitspoeder bevat.

Vuurwerk in (kinder)slaapkamers

Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken. In drie gevallen lag het opgeslagen in (kinder)slaapkamers. Een van de verdachten had een voorraad van 48 Cobra 20's (tot 200 gram flitspoeder per stuk) onder zijn bed en in een kast bewaard. Daarnaast vond de politie bij de verdachte uit Rotterdam ruim 500 kilo vuurwerk in een schuur.