OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie neemt 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag bij acties in Den Haag

Politie neemt 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag bij acties in Den Haag

Crime

Vandaag, 13:34

Link gekopieerd

De politie in Den Haag heeft bij verschillende acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn negen mensen aangehouden, meldt de politie maandag. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit Wateringen, Voorburg, Den Haag, Amsterdam, Oosterhout, Kerk-Avezaath en Rotterdam.

Bij de acties zijn onder meer vijftig cobra's in beslag genomen die per stuk meer dan 250 gram flitspoeder bevatten. Dat is ruim vijf keer meer dan in een Cobra 6, die 48,5 gram flitspoeder bevat.

Vuurwerk in (kinder)slaapkamers

Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken. In drie gevallen lag het opgeslagen in (kinder)slaapkamers. Een van de verdachten had een voorraad van 48 Cobra 20's (tot 200 gram flitspoeder per stuk) onder zijn bed en in een kast bewaard. Daarnaast vond de politie bij de verdachte uit Rotterdam ruim 500 kilo vuurwerk in een schuur.

Door ANP

Lees ook

Volledig vuurwerkverbod in ruim een kwart van de gemeenten
Volledig vuurwerkverbod in ruim een kwart van de gemeenten
Flat ontruimd in Leiden na vondst zwaar vuurwerk
Flat ontruimd in Leiden na vondst zwaar vuurwerk
Nu echt officieel: vuurwerkverbod geldt komende jaarwisseling
Nu echt officieel: vuurwerkverbod geldt komende jaarwisseling
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.